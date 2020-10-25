طقس الأحد: استقرار بمعظم المناطق وضباب على «الشرقية» وسماء غائمة جنوبًا

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية لليوم الأحد؛ لافتة إلى أن الطقس مستقر على معظم مناطق المملكة. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

وتوقعت الأرصاد، في بيان عبر موقعها الرسمي، أن تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من جنوب المملكة، كما يتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

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وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، أوضحت «الأرصاد»، أن الرياح السطحية ستكون شرقية تتحول إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة مع ارتفاع الموج بين نصف المتر ومتر ونصف أما البحر فسيكون متوسط الموج.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35/ساعة، مع ارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف المتر، أما البحر فسيكون خفيف الموج إلى متوسط.

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد بأن أعلى درجة حرارة تسجلها البلاد ستكون 40 درجة مئوية في مكة المكرمة وجدة، فيما تسجل نجران أدنى درجة حرارة بالبلاد، وهي 12درجة.