السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده



الرياض 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الكساندر فان دير بيلن، الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية النمسا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

// انتهى //

09:18ت م

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