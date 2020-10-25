

سيئول 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس

أبلغت كوريا الجنوبية اليوم عن حالة إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة الإمراض اليوم، لتصبح أول إصابة من نوعها تبلغ عنها البلاد في 32 شهرا.

وأوضحت وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية الكورية أنه تم اكتشاف سلالة إنفلونزا الطيور الفتاكة H5N8 في عينة تم جمعها من الطيور البرية يوم الأربعاء الماضي في تشونان، على بعد 92 كيلومترا جنوب سيئول.

// انتهى //

06:55ت م

0009





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كوريا الجنوبية ترصد أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في 32 شهرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.