شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك عاجل من «بلدي الشرقية» لتدارك خطورة سيارات بيع اسطوانات الغاز والان نبدء بالتفاصيل

وجه رئيس المجلس البلدي بأمانة الشرقية عبدالهادي الشمري اللجنة الفنية بالمجلس بالتحرك العاجل للاجتماع مع إدارة السلامة بالدفاع المدني في المنطقة وبلدية الخبر وشركة الغاز، لبحث مدى خطورة بيع أسطوانات الغاز بواسطة السيارة بين المنازل ومدى نظاميتها والرفع بالنتائج للمجلس لاتخاذ الإجراء اللازم .

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