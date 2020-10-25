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الحصيني يتوقع هطول أمطار على ثلاث مناطق اليوم وليلة الاثنين
رياح متوسطة على أجزاء من تبوك وشمال شرق جدة وشمال جازان
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني هطول أمطار متفاوتة على أجزاء من الشمالية والجوف وتبوك.
وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر: “متوقع – إن شاء الله -اليوم الأحد 1442/3/8هـ وليلة الاثنين أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف وتبوك خاصة أقصى شمال تلك المناطق، وعلى أجزاء من مصر وشرق البحر المتوسط بأمطار من متوسطة لغزيرة“.
وأضاف عبدالعزيز الحصيني “متوقع رياح متوسطة على أجزاء من تبوك وشمال شرق جدة وشمال جازان“.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، لتشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من جنوب المملكة.
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