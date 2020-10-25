برنامج ريف.. انطلاقة للتنمية والأمن الغذائي بميزانية تفوق 7 مليارات ريال

2020-10-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة “ريف”، أنه منذ انطلاقته يستهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة بين مختلف شرائح المجتمع عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والزراعية والمائية.

وأوضح البرنامج في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، أنه تحقيقاً للتنمية والأمن الغذائي بتنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية .. دشن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ، ومن هنا كانت الانطلاقة.

وتابع برنامج ريف “بميزانية تفوق الـ7 مليارات ريال استهدف برنامج ريف منذ انطلاقته تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة بين مختلف شرائح المجتمع عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والزراعية والمائية”.

ويساهم برنامج ريف من خلال استثماره للميز النسبية لمناطق المملكة في تطوير الإنتاج الزراعي للمحاصيل ذات العائد الاقتصادي بما يحقق الاستدامة الزراعية والبيئية.

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وتابع برنامج ريف أنه منذ التدشين الكريم. بدأ العمل مع عدة شركاء على تحليل قطاعات الدعم، واعتماد قواعد الأهلية، وتطوير آلية تضمن وصول الدعم لمستحقيه بيسر وسهولة، واليوم يبدأ الصرف للمستفيدين المؤهلين وذلك بالإيداع المباشر في حساباتهم البنكية

وتابع برنامج ريف أنه يمكن لجميع المواطنين العاملين في القطاعات المستهدفة الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية التقدم بالحصول على الدعم من خلال منصة ريف الإلكترونية https://reef.gov.sa





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