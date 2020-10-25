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دعت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة نجران أمس، المعلمين والمعلمات، إلى التسجيل في المرحلة الرابعة من الدورات التدريبية عبر الرابط التالي: training.nu.edu.sa.
وتشتمل الدورات التدريبية، التي ستنفذ غداً وتستمر لمدة ثلاثة أيام، على برامح تدريبية في "مهارات تعديل السلوك الطلابي"، ودورة " مهارات المعلم الرقمي"، تهدف إلى إكساب وتنمية معارف ومهارات المشاركين في القدرة على تعديل السلوك الطلابي، وعلى تطبيق التعلّم الرقمي بنجاح.جامعة نجران
25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442 09:51 AM
تهدف إلى تنمية معارف المشاركين في القدرة على تعديل السلوك الطلابي
دعت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة نجران أمس، المعلمين والمعلمات، إلى التسجيل في المرحلة الرابعة من الدورات التدريبية عبر الرابط التالي: training.nu.edu.sa.
وتشتمل الدورات التدريبية، التي ستنفذ غداً وتستمر لمدة ثلاثة أيام، على برامح تدريبية في "مهارات تعديل السلوك الطلابي"، ودورة " مهارات المعلم الرقمي"، تهدف إلى إكساب وتنمية معارف ومهارات المشاركين في القدرة على تعديل السلوك الطلابي، وعلى تطبيق التعلّم الرقمي بنجاح.
، جامعة نجران تعلن بدء التسجيل في المرحلة الرابعة من دورات المعلمين ،
المصدر : الخليج 365
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