، بريطانيا.. شكوك في فعالية لقاح أكسفورد بعد تجربته على 500 مُسِن ،

محمد بن مسعود - الدمام - ساليزبوري: الرقم صغير نسبياً قد لا يكون كافياً لإعطاء نتائج ذات مصداقية

قال موقع "ديلي ميل" البريطاني، إن لقاح كورونا الذي تطوّره جامعة أكسفورد، تم تجريبه على 500 مُسِن فقط في البلاد؛ ما أثار تساؤلات حول فعاليته بالنسبة لشريحة واسعة من السكان.

وقال الموقع إنه من أصل 10 آلاف مشارك في التجارب ببريطانيا، تلقى 500 شخص يفوق سنهم الـ 70 اللقاح، فيما تلقى 500 آخرون من الفئة العمرية نفسها دواءً وهمياً.

ووفق "روسيا اليوم"، أوضح البروفيسور ديفيد ساليزبوري، أن هذا الرقم الصغير نسبياً للمسنين الذين أخذوا اللقاح قد لا يكون كافياً لإعطاء نتائج ذات مصداقية.

غير أن ساليزبوري لم يخف تفاؤله الحذر باللقاح بعد أن أظهرت النتائج الأولية توليد مناعة قوية لدى المسنين الذين تلقوه؛ وإن كانوا قلة.فيروس كورونا الجديد