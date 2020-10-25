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رفع وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، خالص الشكر والامتنان، للقيادة الرشيدة، لدعمها الكريم برنامج التنمية الريفية الزراعية #برنامج_ريف.
وقال "الفضلي"، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "أرفع خالص الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على دعمهما الكريم برنامج التنمية الريفية الزراعية #برنامج_ريف الذي يبدأ اليوم بالصرف للمستفيدين من صغار المنتجين الزراعيين، ما سيسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية وتحقيق رؤية المملكة 2030".
وأوضح، أن البرنامج بميزانية تفوق الـ7 مليارات ريال، استهدف #برنامج_ريف منذ انطلاقته تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة بين مختلف شرائح المجتمع عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والزراعية والمائية.
ويسهم #برنامج_ريف من خلال استثماره الميز النسبية لمناطق المملكة، في تطوير الإنتاج الزراعي للمحاصيل ذات العائد الاقتصادي بما يحقق الاستدامة الزراعية والبيئية.عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442 09:44 AM
قال: برنامج يسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية وتحقيق "الرؤية 30"
رفع وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، خالص الشكر والامتنان، للقيادة الرشيدة، لدعمها الكريم برنامج التنمية الريفية الزراعية #برنامج_ريف.
وقال "الفضلي"، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "أرفع خالص الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على دعمهما الكريم برنامج التنمية الريفية الزراعية #برنامج_ريف الذي يبدأ اليوم بالصرف للمستفيدين من صغار المنتجين الزراعيين، ما سيسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية وتحقيق رؤية المملكة 2030".
وأوضح، أن البرنامج بميزانية تفوق الـ7 مليارات ريال، استهدف #برنامج_ريف منذ انطلاقته تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة بين مختلف شرائح المجتمع عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والزراعية والمائية.
ويسهم #برنامج_ريف من خلال استثماره الميز النسبية لمناطق المملكة، في تطوير الإنتاج الزراعي للمحاصيل ذات العائد الاقتصادي بما يحقق الاستدامة الزراعية والبيئية.
، الصرف للمستفيدين يبدأ اليوم.. "الفضلي" يشكر القيادة لدعمها "ريف" ،
المصدر : الخليج 365
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