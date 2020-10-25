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دعا مطار الملك فهد الدولي بالدمام، صباح اليوم، مرتاديه إلى التمهل وتوخي الحذر والحيطة في أثناء القيادة متوجهين من وإلى المطار.
وقال المطار في تغريدة نشرها اليوم عبر حسابه على "تويتر": "أعزاءنا مرتادي #مطار_الملك_فهد_الدولي، نظراً لتدني الرؤية بسبب الضباب الكثيف، نأمل توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة عند توجهكم من وإلى المطار. مع تمنياتنا لكم بالسلامة دائماً".
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تنبيهاً من حالة ضباب يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية فجر اليوم.
الضباب كثيف.. رسالة صباحية من مطار الدمام إلى مرتاديهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-25
دعا مطار الملك فهد الدولي بالدمام، صباح اليوم، مرتاديه إلى التمهل وتوخي الحذر والحيطة في أثناء القيادة متوجهين من وإلى المطار.
وقال المطار في تغريدة نشرها اليوم عبر حسابه على "تويتر": "أعزاءنا مرتادي #مطار_الملك_فهد_الدولي، نظراً لتدني الرؤية بسبب الضباب الكثيف، نأمل توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة عند توجهكم من وإلى المطار. مع تمنياتنا لكم بالسلامة دائماً".
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تنبيهاً من حالة ضباب يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية فجر اليوم.
25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
09:03 AM
دعا فيها إلى توخي الحذر والحيطة أثناء القيادة وتمنى السلامة
دعا مطار الملك فهد الدولي بالدمام، صباح اليوم، مرتاديه إلى التمهل وتوخي الحذر والحيطة في أثناء القيادة متوجهين من وإلى المطار.
وقال المطار في تغريدة نشرها اليوم عبر حسابه على "تويتر": "أعزاءنا مرتادي #مطار_الملك_فهد_الدولي، نظراً لتدني الرؤية بسبب الضباب الكثيف، نأمل توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة عند توجهكم من وإلى المطار. مع تمنياتنا لكم بالسلامة دائماً".
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تنبيهاً من حالة ضباب يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية فجر اليوم.
، الضباب كثيف.. رسالة صباحية من مطار الدمام إلى مرتاديه ،
المصدر : الخليج 365
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