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برنامج ريف يبدأ اليوم الصرف لصغار المنتجين الزراعيين

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2020-10-25

برنامج ريف يبدأ اليوم الصرف لصغار المنتجين الزراعيين

سيسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة أن برنامج ريف سيبدأ اليوم الصرف للمستفيدين من صغار المنتجين الزراعيين.

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وقال الفضلي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: أرفع خالص الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله على دعمهما الكريم لبرنامج التنمية الريفية الزراعية برنامج ريف الذي يبدأ اليوم بالصرف للمستفيدين من صغار المنتجين الزراعيين”.

وأضاف عبدالرحمن الفضلي أن ذلك سيسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية وتحقيق رؤية المملكة 2030.


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