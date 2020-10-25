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ارتفاع أرباح سليمان الحبيب إلى 737 مليون ريال خلال 9 أشهر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 737 مليون ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 600 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 22%.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى نمو الإيرادات بمعدل 15.46% في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020م لتبلغ 4 مليون ريال سعودي وبزيادة قدرها 558.43 مليون ريال.
كما ارتفع الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) بمبلغ 174 مليون ريال سعودي ليبلغ 889.72 مليون ريال سعودي وبنسبة نمو قدرها 24.47% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2019م.
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