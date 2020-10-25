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توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني -اليوم الأحد وليلة الإثنين- أمطاراً متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من الحدود الشمالية والجوف وتبوك، خاصة أقصى شمال تلك المناطق، وعلى أجزاءٍ من مصر وشرق البحر المتوسط بأمطار من متوسطة لغزيرة.
وأضاف، عبر حسابه في تويتر: متوقع رياح متوسطة على أجزاءٍ من تبوك وشمال شرق جدة وشمال جازان.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- طقساً مستقراً على معظم مناطق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، لتشمل الأجزاء الساحلية للمنطقتين، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاءٍ من جنوب المملكة.حالة الطقس الأرصاد أمطار
25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442 08:51 AM
قال: رياح متوسطة على أجزاءٍ من تبوك وشمال شرق جدة وشمال جازان
توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني -اليوم الأحد وليلة الإثنين- أمطاراً متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من الحدود الشمالية والجوف وتبوك، خاصة أقصى شمال تلك المناطق، وعلى أجزاءٍ من مصر وشرق البحر المتوسط بأمطار من متوسطة لغزيرة.
وأضاف، عبر حسابه في تويتر: متوقع رياح متوسطة على أجزاءٍ من تبوك وشمال شرق جدة وشمال جازان.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- طقساً مستقراً على معظم مناطق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، لتشمل الأجزاء الساحلية للمنطقتين، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاءٍ من جنوب المملكة.
، من خفيفة لمتوسطة.. بداية أسبوع ماطرة يتوقعها الحصيني على هذه المناطق ،
المصدر : الخليج 365
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