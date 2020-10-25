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انتهت إدارة تعليم الأفلاج؛ ممثلة في قسم الإرشاد الطلابي، من تهيئة أكثر من 900 طالب وطالبة مستجد بالصف الأول.
ونفذ قسم الإرشاد الطلابي "بنين- بنات"، برامج متنوعة لـ920 طالبًا وطالبة التحقوا بالصف الأول الابتدائي لهذا العام، وشملت هذه البرامج تزويد أولياء الطلاب بنسخة من الدليل الأسبوع التمهيدي، وتعريف الأسر بخط مساندة الطفل والهاتف الإرشادي للاستشارات عند مواجهة أبنائهم لأي مشكلات تربوية أو نفسية أو تعليمية، كذلك توعية الطلبة "عن بُعد" بالالتزام بقواعد السلامة الصحية والنظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي؛ وفقًا لمتطلبات الظروف الراهنة.
كما نفّذ القسم أنشطة ترفيهية تربوية خاصة بالأسبوع التمهيدي، وتعريف الهيئة التعليمية بخصائص النمو لطلبة الصف الأول، وكيفية التعامل مع خصائص تلك المرحلة، وغيرها من البرامج التربوية والتعليمية الأخرى المعدة لتهيئة طلبة تلك المرحلة.تعليم الأفلاج
25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442 08:41 AM
التوعية "عن بُعد" بالالتزام بقواعد السلامة والنظافة والتباعد الاجتماعي أساس
انتهت إدارة تعليم الأفلاج؛ ممثلة في قسم الإرشاد الطلابي، من تهيئة أكثر من 900 طالب وطالبة مستجد بالصف الأول.
ونفذ قسم الإرشاد الطلابي "بنين- بنات"، برامج متنوعة لـ920 طالبًا وطالبة التحقوا بالصف الأول الابتدائي لهذا العام، وشملت هذه البرامج تزويد أولياء الطلاب بنسخة من الدليل الأسبوع التمهيدي، وتعريف الأسر بخط مساندة الطفل والهاتف الإرشادي للاستشارات عند مواجهة أبنائهم لأي مشكلات تربوية أو نفسية أو تعليمية، كذلك توعية الطلبة "عن بُعد" بالالتزام بقواعد السلامة الصحية والنظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي؛ وفقًا لمتطلبات الظروف الراهنة.
كما نفّذ القسم أنشطة ترفيهية تربوية خاصة بالأسبوع التمهيدي، وتعريف الهيئة التعليمية بخصائص النمو لطلبة الصف الأول، وكيفية التعامل مع خصائص تلك المرحلة، وغيرها من البرامج التربوية والتعليمية الأخرى المعدة لتهيئة طلبة تلك المرحلة.
، دليل وهاتف للاستشارات.. "تعليم الأفلاج" يهيئ 920 طالبًا بـ"الأول الابتدائي" ،
المصدر : الخليج 365
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