محمد بن مسعود - الدمام - قال: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور تمكّن مرور جدة من ضبط قائد المركبة الذي ظهر في مقاطع فيديو، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جداً. وأوضح حساب المرور على تويتر: مرور محافظة جدة يضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جداً، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، وستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. مرور جدة مرور جدة 25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442 08:36 AM Advertisements قال: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور مرور جدة يضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية جداً مرور جدة يضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية جداً تمكّن مرور جدة من ضبط قائد المركبة الذي ظهر في مقاطع فيديو، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جداً. وأوضح حساب المرور على تويتر: مرور محافظة جدة يضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جداً، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، وستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. الكلمات المفتاحية ، مرور جدة يضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية جداً ،

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