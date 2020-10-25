شكرا لمتابعة خبر عن رسالة تنبيهية لمرتادي طريق مطار الملك فهد الدولي بسبب الضباب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجه مطار الملك فهد الدولي، صباح اليوم الأحد، رسالة تنبيهية للمتوجهين من وإلى المطار، تزامنًا مع حالة الضباب.
وقال المطار في رسالته: " أعزاءنا مرتادي مطار الملك فهد الدولي، نظرًا لتدني الرؤية بسبب الضباب الكثيف، نأمل توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة عند توجهكم من و إلى المطار " .
يذكر أن آخر التوقعات الجوية أفادت بتشكل الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية والإحساء، وذلك مع ساعات فجر وصباح اليوم الأحد، ما يستوجب التنبيه من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الخارجية.
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