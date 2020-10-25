شكرا لمتابعة خبر عن ممرضة تتسبب في تنويم مريض سكري بسبب جرعة إنسولين زائدة بالدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): اشتكى مواطن مصاب بالسكري، مستوصف طبي بالدمام، بعدما تسببت ممرضة في نقله للتنويم بأحد مستشفيات المنطقة، بسبب جرعة أنسولين زائدة. اشتكى مواطن مصاب بالسكري، مستوصف طبي بالدمام، بعدما تسببت ممرضة في نقله للتنويم بأحد مستشفيات المنطقة، بسبب جرعة أنسولين زائدة. وأوضح المواطن أنه اعتاد مراجعة المستوصف لقياس مستوى السكر، وتبين وجود ارتفاع في القياس ونصحته الممرضة بالعرض على الطبيب بعد إعطاءه 10 ملغم أنسولين. وساءت حالته وانخفض السكر من 700 إلى 104 وتم تنويمه لمدة 6 أيام، ليكتشف بعد ذلك أن الممرضة أعطته جرعة 100 ملغم بدلاً عن 10 .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ممرضة تتسبب في تنويم مريض سكري بسبب جرعة إنسولين زائدة بالدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.