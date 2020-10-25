شكرا لمتابعة خبر عن عبده خال: الدفاع عن الرسول ﷺ يكون بتنقية السيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق الكاتب عبده خال على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما تلاه من حملة للدفاع عن الرسول ﷺ.

وقال خال إن: " الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بالعمل الجاد في تنقية السيرة، وبعض الأحاديث من الصفات، والسلوكيات التي لا يمكن لها أن تكون ملتصقة بنبي الرحمة، وأخر المرسلين " .

وكانت التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي، قد أثارت موجة غضب، حيث سمح بنشر الرسوم المسيئة للأديان وخاصة بعد واقعة ذبح معلم فرنسي، رسم كاريكاتير مسيئ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، معتبرا الأمر حرية تعبير.