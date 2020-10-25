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التعليم تعلن جداول الأسبوع التاسع لجميع المراحل على قناة عين

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أعلنت وزارة التعليم جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع التاسع، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: هنا.

كما أعلنت التعليم عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع التاسع، عبر عين في بث مباشر من الساعة 3 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

وأيضًا أعلنت عن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع التاسع، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: هنا.

وأعلنت كذلك عن جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) من الأسبوع التاسع، عبر عين على عربسات في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

وجدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الثالث) من الأسبوع التاسع، عبر عين في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب، وجدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الخامس) من الأسبوع التاسع، بالإضافة إلى جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري) من الأسبوع التاسع.

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Source almowaten


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