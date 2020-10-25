القبض على شخصين إثر تورطهما بسرقة متجر في غرب الرياض

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تمكنت فرق دوريات الأمن بمنطقة الرياض من القبض على شخصين بعد تورطهما بسرقة متجر ، وقيامهما بتهديد العاملين فيه بالأسلحة البيضاء بغرض سرقة المبالغ المالية التي يحتويها صندوق المحاسبة، وأعلنت وزارة الداخلية بأنه تم توقيفهما تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما. Source alriyadh





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