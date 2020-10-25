“الزكاة والدخل”: ضبطنا 22.7 ألف مخالفة لضريبة القيمة المضافة منذ بداية العام الحالي

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ضبطت الهيئة العامة للزكاة والدخل نحو 22.7 ألف مخالفة تتصل بضريبة القيمة المضافة منذ بداية عام الحالي 2020.

وقالت الهيئة إن المخالفات تمثل بعضها في عدم وجود الرقم الضريبي، وعدم الاحتفاظ بفواتير الضريبة، وتحصيل ضريبة أقل من المستحق، إلى جانب عدم تحصيل الضريبة.

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وأكدت الهيئة أنها تعمل على تطبيق الأنظمة المنصوص عليها ومعاقبة مخالفي الأحكام الضريبية، لافتة إلى أن عقوبة تقديم مستندات أو إقرارات أو معلومات غير صحيحة بقصد التهرب من سداد الضريبة تتمثل في غرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على 3 أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.

وأشارت إلى أن إدخال أو إخراج سلع أو محاولة ذلك بالمخالفة للأنظمة السارية دون سداد الضريبة المستحقة، تعرض المخالف لغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.

Source akhbaar24.argaam

