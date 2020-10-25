“الأحوال المدنية” توضح خطوات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة عبر “أبشر”

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أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خطوات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة عبر منصة “أبشر”.
وبيّنت الوكالة، أن الوثائق التي يجب الإبلاغ عنها سريعاً بطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة، وشهادة الميلاد، وشهادة وفاة أحد أفراد الأسرة.
ولفتت إلى أن خطوات الإبلاغ عن تلك الوثائق تتضمن الدخول إلى حساب “أبشر”، ومن ثم اختيار “خدماتي” وبعدها الأحوال المدنية، والإبلاغ عن الوثائق المفقودة.
ونوهت إلى أن الخطوات تشمل أيضاً، اختيار الوثيقة المفقودة من القائمة، وتعبئة البيانات المطلوبة، وحجز موعد إلكتروني عبر خدمة طلب وثيقة بدل فاقد.
Source akhbaar24.argaam
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