اعتماد صرف 17 مليون ريال مكافآت للطلاب وإيداعها بحسابات أولياء الأمور

وفقًا لإدارة تعليم محايل عسير

اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير صرف 17 مليون ريال تمثل مكافآت شهر المحرم 1442 لطلاب وطالبات مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها. وأفاد مدير التعليم منصور بن عبدالله آل شريم، بأن جميع مكافآت الطلاب والطالبات ستُودَع في حسابات أولياء أمورهم ابتداءً من الأحد. Advertisements اقرأ أيضًا: وزارة التعليم تعلن آلية أداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لجميع المراحل وطريقة توزيع درجات أعمال السنة سيسكو تكشف عن التحول السريع لدعم التعليم عن بُعد خلال جائحة كورونا

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