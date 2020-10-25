السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس

سجل كوريا الجنوبية اليوم 61 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة الكورية أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا ظل عند 457 حالة.

ويمثل عدد الإصابات المعلن عنها اليوم تراجعا قدره 16 إصابة عن اليوم السابق (77 إصابة)، ليظل أقل من 100 إصابة لليوم الثاني على التوالي.

// انتهى //

06:26ت م

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سيئول 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسسجل كوريا الجنوبية اليوم 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 25,836.وأوضحت الصحة الكورية أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا ظل عند 457 حالة.ويمثل عدد الإصابات المعلن عنها اليوم تراجعا قدره 16 إصابة عن اليوم السابق (77 إصابة)، ليظل أقل من 100 إصابة لليوم الثاني على التوالي.// انتهى //06:26ت م0008

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