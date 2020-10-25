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انتصارات للجيش اليمني شمال مأرب والمليشيا تخسر 13 مسلحًا بينهم قيادي ميداني

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انتصارات للجيش شمال مأرب والمليشيا تخسر 13 مسلحا بينهم قيادي ميداني

الأحد 25 أكتوبر 2020

أحرزت قوات الجيش الوطني تقدمات ميدانية جديدة، في المحور الشمالي لمحافظة مأرب، شرقي البلاد.

 

وحررت قوات الجيش مواقع كانت تتمركز فيها المليشيات الحوثية، في جبهة المخدرة، شمالي مديرية صرواح غربي المدينة.

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وأسفرت المواجهات عن مقتل 13 مسلحا حوثيا، بينهم القيادي هشام السقاف، وجرح اخرين، علاوة على خسار فادحة في العتاد.

 

والجمعة، شهدت جبهات مأرب مواجهات عنيفة بين قوات الجيش مسنودين بالمقاومة وميلشيات الحوثي بعد هدوء نسبي خلال الأيام الماضية.

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