مبادرة «جدة تتنفس».. الكلية التقنية تزرع 330 شتلة

نفّذت الكلية التقنية بمحافظة جدة المرحلة الأولى من مبادرة «جدة تتنفس»، التي تتضمن زراعة 330 شتلة، بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة وعدد من الفرق التطوعية.

وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع دخول موسم الزراعة والتشجير واعتدال الأجواء المناخية، بهدف زراعة 330 شتلة ولزيادة الغطاء النباتي والحد من آثار التصحر، وتقليل العواصف الرملية بالإضافة إلى حماية البيئة وتحسين مستوى جودة الحياة.

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