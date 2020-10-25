السعودية اليوم / موريتانيا تسجل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واس

سجلت موريتانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، إصابة واحدة بفيروس

وأوضحت الصحة الموريتانية أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 7 آلاف و 663 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 163 حالة وفاة.

// انتهى //

04:23ت م

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نواكشوط 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسسجلت موريتانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد .وأوضحت الصحة الموريتانية أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 7 آلاف و 663 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 163 حالة وفاة.// انتهى //04:23ت م0141

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