السعودية اليوم / البرازيل تسجل 432 حالة وفاة جديدة بكورونا



ريو دي جانيرو 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس

سجلت البرازيل خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية 432 حالة وفاة و 26979 حالة إصابة بفيروس

وأوضحت الصحة البرازيلية أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 156903 حالة وفاة, فيما بلغ عدد الإصابات أربعة ملايين و817898 إصابة مؤكدة.

// انتهى //

03:57ت م

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ريو دي جانيرو 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسسجلت البرازيل خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية 432 حالة وفاة و 26979 حالة إصابة بفيروس كورونا وأوضحت الصحة البرازيلية أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 156903 حالة وفاة, فيما بلغ عدد الإصابات أربعة ملايين و817898 إصابة مؤكدة.// انتهى //03:57ت م0140

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