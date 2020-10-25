السعودية اليوم / تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكوت ديفوار



أبيدجان 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 اكتوبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في الكوت ديفوار عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 27 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان ، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا بالكوت ديفوار بلغ 20 ألفًا و 405 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 121 وفاة.

// انتهى //

02:49ت م

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أبيدجان 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 اكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في الكوت ديفوار عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الوزارة في بيان ، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا بالكوت ديفوار بلغ 20 ألفًا و 405 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 121 وفاة.// انتهى //02:49ت م0135

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