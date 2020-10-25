خبراء من إيران يشرفون على 7 معسكرات حوثية شرقي الحديدة

الأحد 25 أكتوبر 2020

أكدت مصادر محلية، وجود خبراء من إيران ومليشيا "حزب الله" تشرف على معسكرات لتدريب مليشيات الحوثي داخل معسكرات شمالي مدينة الحديدة، بهدف تفخيخ الزوارق البحرية وتنفيذ العمليات الهجومية على السفن البحرية.



واوضح المصدر أن 7 معسكرات تنتشر في مديرية باجل شرقاً والمديريات الساحلية لتأمين تهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة الدولية، وأهمها معسكر تطلق عليه المليشيا "الرسول الأعظم" في منطقة القناوص التي تطل على البحر الأحمر وفيها مرفأ للزوارق

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وأضاف المصدر ان المعسكر يضم خبراء من حزب الله ويختص بتدريب قادة المجاميع الحوثية التي يُقدر عددُها بنحو 400 عنصر يتلقون دورات تدريبية على قيادة المجاميع التي ستتولى قيادة ما يسمى بـ«ألوية المغاوير»، وهي نسخة من ألوية مليشيا الحشد الشعبي في العراق.

وأظهرت لقطات مصورة مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي وهي تتلقى التدريبات في محيط أحد موانئ الحديدة.