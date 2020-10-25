شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ساعة «بطولية» للدفاع المدني تسيطر على حريق تنومة والان نبدء بالتفاصيل

اطمأن الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، على صحة مصابي حريق تنومة، وهم خمسة من أبطال الدفاع المدني أصيبوا بإصابات متفاوتة، متواجدين بمستشفيي النماص وتنومة. وأثنى على جهودهم قائلا: «50 ساعة عمل متواصلة لأبطال الدفاع المدني والفرق المساندة والجهات المشاركة ضمن أعمال غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير لإخماد حريق تنومة».

متابعة مستمرة

ولفتت إمارة عسير إلى أن الأمير تركي بن طلال، وجه بنقل الثلاثة المنومين بمستشفى تنومة إلى مستشفى النماص، كما وجه مدير الشؤون الصحية بالمنطقة بتقديم كافة الخدمات الطبية ومتابعة حالة المصابين الصحية، مؤكدًا أن ما قاموا به من جهود محل اعتزاز وتقدير.

استصلاح الغابات

ووقف أمير عسير، ميدانيا على أعمال الدفاع المدني والفرق المساندة والجهات المشاركة لإخماد حريق تنومة. وناقش سموه مع فريق علمي من وزارة الزراعة خطة استصلاح الغابات والأشجار المحترقة واستزراعها لتلافي الأضرار الناجمة عن حريق تنومة والذي ما زالت أعمال مكافحته مستمرة. واقتصرت حتى الآن الأضرار الناجمة عن الحريق على الأضرار الطبيعية من خلال فقدان أشجار العرعر والشجيرات والحشائش الجافة، فيما لم يتم رصد أي أضرار بشرية أو مادية وفقًا للتقرير المعني برصد الحريق.

تأمين المنازل

وقسمت غرفة القيادة الميدانية لمواجهة الحريق منطقة الحادث إلى قطاعات لمحاصرته، وتأمين بعض المنازل القريبة من موقع الحادث بوضع وحدات إطفاء، وطلب إخلاء بعض المنازل الواقعة في اتجاه الدخان احترازيًا.

خطة إخلاء

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من جانبه، أوضح الدفاع المدني السعودي أن نسبة إخماد الحريق وصلت إلى 80 %، فيما تم إعداد خطة لإخلاء القرى إن لزم الأمر.

نتائج إيجابية

وأشار أمين عسير د. وليد الحميدي إلى أن عددا من البلديات التابعة لأمانة المنطقة فتحت الطرق بالمعدات والآليات في موقع حريق تنومة، موضحًا أن تكاتف جهود الجهات المشاركة أثمر نتائج إيجابية ميدانيًا في إخماد الحريق بمساعدة فِرق الدعم والبلديات المشاركة، مبينًا أن أمانة عسير وبلدياتها ساندت الدفاع المدني وفق خطة عمل رُسمت، حيث واصلت جاهزيتها القصوى حتى الآن استعدادًا لأي طارئ لا سمح الله.

تسخير الإمكانات

وأضاف أن أمانة المنطقة وبلديات النماص وتنومة وبللحمر وبللسمر وبني عمرو سخرت كافة إمكاناتها لمساندة رجال الدفاع المدني للسيطرة على الحرائق، مؤكدًا مواصلة الجهود الميدانية والخدمية حتى الآن، إذ تواصل البلديات أعمالها على قدم وساق بأكثر من 170 فردًا من القوى البشرية مدعمين بأكثر من ١٠٠ معدة وآلية مختلفة، منوهًا بأن البلديات وفرت الدعم من خلال إقامة مخيم لإدارة الحدث وتجهيزه بكافة الخدمات لتقديمها للجهات المشاركة، إلى جانب تجهيز خيمة مُجهزة بجميع الأغذية والمشروبات.

واجب وطني

ولفت إلى مباشرة مختصين من بلدية تنومة وغيرها في مركز العمليات وذلك لإعداد وتحديث الخرائط وتوضيح مواقع تمركز جميع الآليات والمعدات الموجودة في موقع الحدث، مؤكدا أن عمل البلديات واجب وطني، منوهًا بأن أمانة المنطقة وكافة بلدياتها رفعت أقصى درجات الجاهزية في وقت الحادث ولا تزال الجاهزية كاملة بالموقع، راجيًا للجميع دوام السلامة وأن يحفظ بلادنا وتنومة من كل سوء ومكروه.