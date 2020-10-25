شكرا لقرائتكم خبر عن 12 نقطة فرز وتحكم بمداخل المنطقة المركزية للمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل
كما تعمل النقاط على تحويل المعتمرين ممن ليس لديهم حجوزات بالفنادق إلى المواقف المحددة، وذلك لانتقالهم عن طريق الحافلات المخصصة وتسهيل مرورها عبر التقاطعات على خط سيرها إلى محطات النقل حول المنطقة المركزية.
وتفوج الإدارة مركبات الأجرة من خلال نقاط الفرز للمنطقة المركزية، وذلك للإسهام في نقل المعتمرين والمصلين بعد انقضاء فرائض الصلوات ومناسك العمرة، علاوة على قيامها بكامل طاقاتها البشرية والآلية وفق الخطة التشغيلية لمهمة العمرة الاستثنائية لهذا العام 1442هـ بإدارة الحركة المرورية على جميع الطرق الرئيسة في أنحاء العاصمة المقدسة والطرق المؤدية إلى المنطقة المركزية والتحكم بالحركة داخلها. ودعت إدارة مرور العاصمة المقدسة زوار بيت الله الحرام من المعتمرين والمصلين إلى الالتزام بالتعليمات والأنظمة المرورية.
كانت هذه تفاصيل خبر 12 نقطة فرز وتحكم بمداخل
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