شكرا لقرائتكم خبر عن 2084 مستفيدا من خدمات مستشفى كرى بـ«مأرب» والان نبدء بالتفاصيل
واستفاد من جهاز الأشعة المقطعية من الذكور 133 ومن الإناث 82، بإجمالي 215 مريضًا، وجهاز الأشعة التليفزيونية من الذكور 755، ومن الإناث 955 بإجمالي 1.710 مرضى، وجهاز الإيكو الذكور 104، والإناث 55 بإجمالي 159، وبهذا يكون إجمالي المستفيدين من خدمات هذه الأجهزة 2.084 مريضًا. ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية، التي تقدمها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة ومنها دعم الجانب الصحي باليمن ومختلف البلدان الأخرى.
يذكر أن المركز بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بادر منذ تأسيسه حتى الشهر الماضي بتنفيذ 230 مشروعًا صحيًا في جميع المحافظات اليمنية، استشعارًا من القيادة الحكيمة -رعاها الله- بأهمية الجانب الصحي وتأثيره في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.
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