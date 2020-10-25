شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشكيل لجان الشباب بمحافظات القصيم والان نبدء بالتفاصيل

وجه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس شباب المنطقة بإعادة تشكيل عدد من لجان الشباب بمحافظات المنطقة. وقال سموه: إن ما لمسناه من أبناء المنطقة من نجاحات وأعمال متنوعة يقدمونها هي محل اعتزاز وفخر للجميع، وإن الثقة التي مُنحت لهم جعلتهم في المقدمة كونهم استطاعوا أن يستغلوا أوقاتهم وقدراتهم المتميزة خير استغلال، وأضاف إن شباب الوطن هم خير مَنْ يمثلون الوطن لما يحملونه من مخزون مهني وجهود تفتخر بها قيادة هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، متأملاً سموه من أعضاء اللجان الشيء الكثير، مقدماً شكره لجميع أعضاء اللجان السابقين لما بذلوه من أعمال مباركة، سائلاً المولى -عز وجل- أن يبارك بالجهود، وأن يوفق الجميع لكل خير.

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