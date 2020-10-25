شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفات الإجراءات الوقائية تغلق 200 منشأة طبية والان نبدء بالتفاصيل

كشفت وزارة الصحة عن ضبط ما يزيد على 7 آلاف مخالفة، وإغلاق 200 منشأة صحية، وذلك خلال أكثر من 190 ألف زيارة رقابية ميدانية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى في المؤسسات الصحية.

وبينت الوزارة، أن قرارات الإغلاق كان أغلبها يأخذ صفة الإغلاق التحفظي الاحترازي إلى حين تصحيح المخالفات، مشيرة إلى تمكين عدد كبير من تلك المؤسسات من معاودة النشاط بعد التصحيح مع إصدار الغرامات المالية النظامية سعياً لعدم التكرار.

وأضافت إن الجولات الميدانية الرقابية تركزت على أقسام ومخالفات مستهدفة في جميع مناطق المملكة، وشملت أكثر من 50 ألف زيارة للمستشفيات، وأكثر من 47 ألف زيارة للمجمعات الطبية، وأكثر من 7500 زيارة لمراكز القلب والغسيل الكلوي، وأكثر من 83 ألف زيارة استهدفت قطاع المنشآت الصيدلانية.

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وأكدت «الصحة» أن زياراتها الرقابية التوعوية اليومية تم تكثيفها منذ بداية شهر فبراير الماضي بهدف رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات والمجمعات والصيدليات والمؤسسات الصحية الأخرى، والتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بما فيها الالتزام بلبس الكمامة والتباعد الجسدي وكذلك تطبيق الاشتراطات الصحية وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الأزمة.

وأوضحت الصحة أن تلك الزيارات الرقابية تتوازى مع زيارات مثيلة للمؤسسات الصحية في القطاع الخاص، لافتةً النظر إلى أن مراقبي الالتزام يباشرون مئات الزيارات اليومية للصيدليات للتأكد من التزامها وتوفر الكمامات ووسائل الوقاية الشخصية والمستحضرات الصحية الأساسية ومراقبة أسعارها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأهابت الصحة بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة حفاظاً على صحة وسلامة المرضى وتفادياً لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل لغرامة 300 ألف ريال وإغلاق المنشأة وسحب الترخيص للمؤسسة والممارس الصحي والمنع منه لمدة تصل لسنتين.