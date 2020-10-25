شكرا لقرائتكم خبر عن «التعايش المجتمعي» بديوانية مركز الملك عبدالعزيز للحوار والان نبدء بالتفاصيل

ينظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالتعاون مع مجلس شباب منطقة نجران، في الـ8 من مساء اليوم، ديوانية حوار عن بُعد تحت عنوان: «دور الشباب في تعزيز النسيج المجتمعي». يتناول اللقاء مفهوم النسيج المجتمعي، ودور الإعلام في ترسيخ قيم التعايش المجتمعي بين الشباب، وأثر تماسك النسيج المجتمعي على المجتمع، وذلك تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين المركز ومجلس شباب منطقة نجران، التي تتضمن تنفيذ برامج وأنشطة تسهم في تحقيق أهداف المركز، ونشر رسالته بترسيخ ثقافة الحوار وتعزيز قيم التعايش والتسامح والتلاحم بين كافة الأطياف الفكرية، خصوصًا لدى شريحة الشباب، والاستفادة من طاقاتهم في صناعة مبادرات متميزة تخدم مشروعات التلاحم الوطني وتعزز وترسخ قيم الحوار والتعايش والتسامح الوسطية والاعتدال.

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