شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف عامل و2700 معدة لاستقبال أمطار جدة والان نبدء بالتفاصيل

أكملت أمانة محافظة جدة استعداداتها لموسم الأمطار الحالي، عبر استنفار الجهود وانتشار فرق العمل والمعدات المشاركة في الخطة الموسمية وتوزيعها على مراكز الإسناد ونقاط الارتكاز؛ للتعامل مع الآثار التي قد تنجم عن الأمطار حال هطولها. وكشفت لجنة الأمطار الدائمة بالأمانة عن تخصيص نحو 3 آلاف عامل على فترتين صباحية ومسائية، وأكثر من 2700 معدة وآلية موزعة على نطاق 19 بلدية فرعية و21 مركز إسناد ونقطة ارتكاز، للتعامل مع آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه من الطرق، لا سيما المواقع الحرجة منها التي ما زالت أعمال إنشاء شبكات بها تحت التنفيذ أو الترسية. ورفعت الأمانة مستوى جاهزيتها لخطة الأمطار بالاستعداد المبكر للموسم من خلال صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة والسدود التي تخضع لإشراف الأمانة، إضافة للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد لضمان سرعة تصريف وسحب المياه المتوقع تجمعها في التقاطعات والشوارع الرئيسية والداخلية، إضافة لأعمال الرصد والمكافحة الحشرية للوقاية من حمى الضنك.

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