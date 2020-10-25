شكرا لقرائتكم خبر عن 48 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم بجامعة الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

أدى أكثر من 48 ألف طالب وطالبة اختباراتهم الحضورية بجامعة الملك عبدالعزيز في المباني والقاعات الدراسية خلال أوقات مجدولة في الأسبوع الثالث، وسط إجراءات احترازية وبروتوكولات معتمدة سارت عليها الخطة التنظيمية المتخذة حفاظا على السلامة والصحة العامة. وأعدت الجامعة ضمن مجهوداتها المتخذة في هذا السياق دليلا للكليات وآخر للطلبة حول الإجراءات الواجب اتباعها أثناء حضور الاختبارات، وتجهيز البنية التحتية وأماكن الاختبارات من ملصقات وتباعد وتنظيم آلية الدخول والخروج، وتنفيذ حملات توعوية وإرشادية. وبلغ عدد اختبارات السنة التحضيرية في ثماني مواد «33947» اختبارا، ووصل عدد اختبارات الطلاب والطالبات في كليات الاتصال والإعلام، والحاسبات وتقنية المعلومات، والسياحة إلى «14373» اختبارا. من جانبه، أوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية د. عبدالمنعم الحياني، أن الجامعة تشرف من خلال الكليات على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء تأدية الاختبارات، والتأكد من توافر الاشتراطات واتباع الدليل الصادر للتعامل مع الحالات الصحية والأكاديمية خلال فترة الاختبارات. ولفت إلى تدشين منصة مؤشر الالتزام «مؤشر وقاية» حرصا ومتابعة منه للسلامة في البيئة الجامعية، وتساعد المنصة على التأكد من تطبيق الإجراءات والالتزام بها ومراقبة العودة الآمنة للبيئة التعليمية والحفاظ على مبادئ التباعد الاجتماعي.

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