شكرا لقرائتكم خبر عن رصد المباني الآيلة للسقوط «ميدانيا» والان نبدء بالتفاصيل
وكثفت إدارة الخدمات التابعة للبلدية أعمالها للعناية بالكورنيش، تفعيلًا لمبادرة إزالة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري، إضافة إلى صيانة الألعاب وتعقيمها حماية للأطفال. كما عززت الإدارة أعمال الرقابة على أسواق النفع العام بالمحافظة والتشديد على تطبيق الإجراءات والاحترازات للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.
واستعدادًا لموسم الأمطار، قامت إدارة التشغيل والصيانة بتركيب نظام المراقبة بمحطة تصريف مياه الأمطار لتسهيل عملية متابعة أعمال التشغيل والصيانة ومراقبة منسوب المياه بالمحطة بدقة وعلى مدار الساعة.
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