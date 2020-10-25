شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم منسوبي «التعليم» ضد الإنفلونزا الموسمية والان نبدء بالتفاصيل

تبدأ الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية حملة تطعيم منسوبيها ضد الإنفلونزا الموسمية، اعتبارًا من غد، وتشمل الحملة كافة الإدارات في المبنى الرئيس ومبنى الخدمات المساندة في أولى مراحلها المتزامنة مع الحملة الوطنية للتطعيم تحت شعار «نخلي هالموسم سليم».

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية، سعيد الباحص، إن حملة التطعيم الحالية تأتي ضمن إطار التعاون المشترك والبناء المستمر بين قطاعي التعليم والصحة.

وأضاف الباحص إن الارتباط الوثيق بين الإدارة العامة للتعليم والمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية ساهم في تنفيذ حزمة من المشاريع والبرامج الصحية والتعليمية التكاملية بنجاح، مشيرًا إلى أن حملة التطعيم في قطاع التعليم ستبدأ من الإدارة العامة ومكاتب التعليم في المنطقة ككل، مؤكدًا دعم الجهود الصحية والوقائية وتطبيق ما يرد من تعليمات تتعلق بالصحة العامة.