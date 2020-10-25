شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة شارع «إبراهيم الشاطبي» بسيهات والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية المحافظة م. محمد الحسيني أن مشاريع الصيانة التي تقوم بها البلدية مدرجة ضمن خطة سابقة ومعتمدة من البلدية والمجلس البلدي، والتي تأتي استمرارا لجهود البلدية في رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء والمدن وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المحافظة.
وقال رئيس بلدية سيهات م. عبدالمحسن الغريافي إن البلدية تنفذ عددا من المشاريع التنموية والخدمية، بالإضافة إلى مشاريع الصيانة.
كانت هذه تفاصيل خبر صيانة شارع «إبراهيم الشاطبي» بسيهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.