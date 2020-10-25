شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة شارع «إبراهيم الشاطبي» بسيهات والان نبدء بالتفاصيل

بدأت بلدية محافظة القطيف تنفيذ أعمال تطوير وتأهيل شارع إبراهيم الشاطبي، بإجمالي طول 700 متر، ضمن مشاريع صيانة الطرق بالمحافظة، والتي تسعى البلدية جاهدة ومن خلال خطة شاملة إلى تغطية كامل مناطق المحافظة بمشروعات السفلتة والصيانة.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة م. محمد الحسيني أن مشاريع الصيانة التي تقوم بها البلدية مدرجة ضمن خطة سابقة ومعتمدة من البلدية والمجلس البلدي، والتي تأتي استمرارا لجهود البلدية في رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء والمدن وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المحافظة.

وقال رئيس بلدية سيهات م. عبدالمحسن الغريافي إن البلدية تنفذ عددا من المشاريع التنموية والخدمية، بالإضافة إلى مشاريع الصيانة.