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ضبط 9 مخالفات لـ«الاحترازات».. وتعقيم 744 موقعا

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ضبطت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول، “9” مخالفات، تضمنت “5” مخالفات تعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس «كوفيد 19»، و”4” مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، جاء ذلك من خلال “446” جولة رقابية صحية تابعة للأمانة، وجولتين مشتركتين مع الجهات المعنية.

ونفذت الأمانة عمليات غسل وتعقيم وتطهير في “744” موقعا، بمشاركة “456” فردا من الكوادر بالإصحاح البيئي، كما تم رفع “7319” طنا من النفايات، وإزالة “3660” مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة “9394” فردا من الكوادر البشرية بالنظافة.

وتواصل الأمانة متابعة الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، وتكثف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، كما تسعى سعيا دؤوبا للمضي بما يتماشى مع البروتوكولات الصحية والبلدية لسلامة الجميع، كما تهيب بالجميع التعاون معها والإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى على المخالفات البلدية من خلال مركز 940.

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