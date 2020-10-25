شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 9 مخالفات لـ«الاحترازات».. وتعقيم 744 موقعا والان نبدء بالتفاصيل
ونفذت الأمانة عمليات غسل وتعقيم وتطهير في “744” موقعا، بمشاركة “456” فردا من الكوادر بالإصحاح البيئي، كما تم رفع “7319” طنا من النفايات، وإزالة “3660” مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة “9394” فردا من الكوادر البشرية بالنظافة.
وتواصل الأمانة متابعة الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، وتكثف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، كما تسعى سعيا دؤوبا للمضي بما يتماشى مع البروتوكولات الصحية والبلدية لسلامة الجميع، كما تهيب بالجميع التعاون معها والإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى على المخالفات البلدية من خلال مركز 940.
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