شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير مهارات منسقي الإعلام بـ«تعليم الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

نظمت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية الأسبوع الماضي دورة حول «التحرير الإخباري وإدارة المحتوى»، لتطوير المهارات المهنية لدى منسقي ومنسقات الإعلام بمكاتب ومدارس المنطقة.

وأوضح مدير الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي لتعليم المنطقة سعيد الباحص، أن الدورة تناولت صناعة المحتوى، حتى في موضوع التغريدة بالوسائط والشبكات الاجتماعية المختلفة، وذلك ضمن خطة تدريب المنسقين والمنسقات على مشاريع وبرامج المبادرات الإيجابية.

وأضاف إن هناك دورات سوف تقدمها الإدارة مستقبلا حول كيفية التصاميم والجرافيك وصناعة الأفلام والفيديوهات، بالإضافة إلى دورة قادمة عن موضوع الإلقاء والخطابة.

وبين «الباحص» أنه يوجد أكثر من 1819 مدرسة على مستوى المنطقة في كل واحدة منها منسق أو منسقة إعلامية، مشيرا إلى دورهم الإيجابي الكبير في نقل ما يدور داخل هذه المدارس من فعاليات وبرامج ومبادرات، وبالتالي فإنهم يمثلون ذراعا إعلامية هامة.

وقال إن الدورة ستمكنهم من الإلمام بالأدوات المهارية والمهنية المطلوبة لكيفية التغطيات وكيفية صناعة المحتوى، خاصة مع انتشار الإعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي، التي أصبحت قوة مؤثرة، مشيرا إلى أن وجود هذه الشبكات وفق دليل الحوكمة سيحقق الأهداف التربوية والتعليمية.