شكرا لقرائتكم خبر عن غرس 300 ألف شجرة بحاضرة الدمام والان نبدء بالتفاصيل
وبدأت أمانة الشرقية تشجير طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بعد تطويره، والذي انطلق في شهر يونيو الماضي على 4 مراحل للعمل بطول إجمالي 8.900 متر طولي بالاتجاهين، وافتتح في شهر سبتمبر الماضي.
وتضمنت أعمال التطوير إزالة كامل طبقات الرصف، ونقل وتمديد الخدمات، وفرد ومعالجة أربع طبقات للأساس، وإعادة السفلتة بطبقتين، وتعديلًا كاملًا للأرصفة ومواقف السيارات وإعادة الدهانات وتركيب وسائل السلامة والأحواض الزراعية.
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