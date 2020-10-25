شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة مجتمعية لتحسين المشهد الحضري والان نبدء بالتفاصيل

نفذ فريق أصدقاء الأمانة التطوعي، التابع لأمانة محافظة حفر الباطن، مبادرة لتحسين المشهد الحضاري في المحافظة بأحد المجمعات التجارية، من خلال إزالة عناصر التشوه البصري الأكثر شيوعا، من مخلفات بناء وسيارات تالفة، إضافة إلى حفر الشوارع، وأعمدة الإنارة.

وتسهم المبادرة في تحسين المشهد الحضري بتقليص عناصر التشوه البصري عن طريق إزالة مخلفات البناء وتحسين مظهر حاويات النفايات وإزالة اللوحات التجارية المخالفة وتقليم الأشجار، بالإضافة لتنفيذ حملات تفتيشية من حين لآخر وتنفيذ حملات للشراكة المجتمعية للمشاركة في إزالة بعض هذه العناصر وتنفيذ مشاريع تحسين عمراني لمحاور الحركة في المحافظة.