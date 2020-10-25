شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة مجتمعية لتحسين المشهد الحضري والان نبدء بالتفاصيل
وتسهم المبادرة في تحسين المشهد الحضري بتقليص عناصر التشوه البصري عن طريق إزالة مخلفات البناء وتحسين مظهر حاويات النفايات وإزالة اللوحات التجارية المخالفة وتقليم الأشجار، بالإضافة لتنفيذ حملات تفتيشية من حين لآخر وتنفيذ حملات للشراكة المجتمعية للمشاركة في إزالة بعض هذه العناصر وتنفيذ مشاريع تحسين عمراني لمحاور الحركة في المحافظة.
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