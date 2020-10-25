، الأسبوع في 8 صور: قرود تتسول الطعام.. وأب مكلوم يبكي على طفلته ،

محمد بن مسعود - الدمام - في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. في الصين نشاهد القرود التي تتسول الطعام بعد تساقط الثلوج. وفيما تشتعل المظاهرات في تشيلي كان الصراع في إقليم ناجورنو كارباخ يحصد أرواح الأبرباء، في الوقت الذي كثف فيه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما من مشاركته في الحملة الانتخابية لنائبه السابق والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

1- الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما يتحدث في فيلادلفيا على هامش الحملة الانتخابية لنائبه السابق جو بايدن.

2- أب أذربيجاني يبكي بحرقة، ويحمل ابنته (10سنوات) التي راحت ضحية المواجهات في إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه.

3- لحظة سقوط برج إحدى الكنائس بعد اشتعال النيران فيه أثناء مظاهرات احتجاجية عمت دولة تشيلي.

4- طفلة كينية تمارس عملاً شاقًّا بعد أن تسببت الجائحة في خسارة والدتها وظيفتها.

5- مواطن أذربيجاني يحمل أوزًا فوق سيارته.

6- تبرز الأشجار من خلف الضباب الذي غطى سماء بيرنبورن في ألمانيا.

7- القرود البرية تتسول للحصول على الطعام على طول طريق جبلي بعد تساقط الثلوج في إحدى المقاطعات الصينية.

8- يستمتع السائحون بمناظر الخريف لمتاهة من العشب والقصب في مقاطعة جيانغسو بالصين.