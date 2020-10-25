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استدعت فرنسا سفيرها لدى تركيا اليوم (السبت)، على خلفية تصريحات أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتقد فيها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
واتهم "أردوغان" "ماكرون" بـ"الوقوف وراء الكوارث والاحتلال في أذربيجان".
واعتبر الرئيس التركي نظيره الفرنسي "في حاجة إلى علاج عقلي بسبب موقفه من الإسلام"، وفقًا لـ "روسيا اليوم".
وذكر أن "السياسات الأوروبية ضد الدين الإسلامي غير مفهومة، وأن اقتحام الشرطة الألمانية لمسجد في برلين، دليل على انتقال الفاشية في الدول الأوروبية إلى مرحلة جديدة"، على حد قوله.فرنسا تركيا الرئيس التركي الرئيس الفرنسي
فرنسا تستدعي سفيرها لدى تركياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-24
استدعت فرنسا سفيرها لدى تركيا اليوم (السبت)، على خلفية تصريحات أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتقد فيها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
واتهم "أردوغان" "ماكرون" بـ"الوقوف وراء الكوارث والاحتلال في أذربيجان".
واعتبر الرئيس التركي نظيره الفرنسي "في حاجة إلى علاج عقلي بسبب موقفه من الإسلام"، وفقًا لـ "روسيا اليوم".
وذكر أن "السياسات الأوروبية ضد الدين الإسلامي غير مفهومة، وأن اقتحام الشرطة الألمانية لمسجد في برلين، دليل على انتقال الفاشية في الدول الأوروبية إلى مرحلة جديدة"، على حد قوله.
24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
11:55 PM
بعد انتقاد "أردوغان" لـ "ماكرون"
استدعت فرنسا سفيرها لدى تركيا اليوم (السبت)، على خلفية تصريحات أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتقد فيها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
واتهم "أردوغان" "ماكرون" بـ"الوقوف وراء الكوارث والاحتلال في أذربيجان".
واعتبر الرئيس التركي نظيره الفرنسي "في حاجة إلى علاج عقلي بسبب موقفه من الإسلام"، وفقًا لـ "روسيا اليوم".
وذكر أن "السياسات الأوروبية ضد الدين الإسلامي غير مفهومة، وأن اقتحام الشرطة الألمانية لمسجد في برلين، دليل على انتقال الفاشية في الدول الأوروبية إلى مرحلة جديدة"، على حد قوله.
، فرنسا تستدعي سفيرها لدى تركيا ،
المصدر : الخليج 365
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