شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يحول منزله إلى متحف للسيارات الكلاسيكية (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قرر مواطن تحويل منزله لمتحف للسيارات الكلاسيكية شرقي محافظة عنيزة، حيث تعود بعض سيارات المتحف إلى 50 عاماً.

وقال المواطن في لقاء له مع قناة "الإخبارية" : هوايتي في جمع السيارات الكلاسيكية القديمة تعود إلى نحو 17 عاماً،وحرصت على تجميع تلك السيارات وصيانتها.

وأضاف " جاءت الفكرة من حرصي على المحافظة على تلك السيارات من التلف والشمس والمؤثرات الجوية، حيث خصصت جزءاً من منزلي وزوّدته بالمكيفات لحفاظ عليها.

وتابع " يقوم بزيارتها والتعرف عليها العديد من المهتمين، سواءاً كانوا عربا أم أجانب".