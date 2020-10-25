شكرا لمتابعة خبر عن الرئاسة الفلسطينية ترد على إساءة القيادي عباس زكي للمملكة وتتبرأ منه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القدس المحتلة (صدى):

علقت “الرئاسة الفلسطينية”، اليوم السبت، على تصريح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي التي تطاول فيها على المملكة.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها: إن “تصريحات زكي على تلفزيون (الميادين) لا تعبر عن موقف الدولة الذي لا يسمح بالمس بالدول والرموز السيادية العربية”.

وأكدت الرئاسة على عمق العلاقات الأخوية بين دولة فلسطين والمملكة الشقيقة، والتي قامت دوما على الاحترام والتقدير المتبادل بين الشعبين والقيادتين.