«تعليم صبيا»: أكثر من 148 ألف شخص شاركوا بمجالس أولياء الأمور

بلغ عدد المجالس التي نظمتها إدارة تعليم صبيا لأولياء الأمور خلال مدة التعليم عن بُعد 1850 مجلسًا بهدف متابعة سير العملية التعليمية للطلاب والطالبات ومستوى التحصيل الدراسي ومعالجة التحديات التي قد تواجه المجتمع التعليمي خلال مرحلة التعليم عن بُعد.

ووفقاً لمدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، فإن تلك المجالس عُقدت في 1058 مدرسة للبنين والبنات وشهدت مشاركة أكثر من 148 ألف ولي أمر طالب وطالبة عن بُعد وداخل المدارس، وتطرّقت لعدد من القضايا والمحاور حول دور المدرسة والأسرة في عملية التعلم عن بُعد.

وأكد الدكتور خرمي، أهمية الشراكة بين الأسرة والمدرسة وتكامل الجهود بما ينعكس على مستوى الطلاب والطالبات ويحسّن من نواتج التعلم، مشيداً بجهود المدارس ومكاتب التعليم وأقسام التوجيه والإرشاد في تفعيل هذه الشراكة.

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